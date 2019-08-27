Дочка "Ростеха" подала иск к Boeing за нарушение контракта на поставки 737 MAX

Дочернее предприятие госкорпорации "Ростех" - лизинговая компания "Авиакапитал-сервис" - подала иск в суд окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на компанию Boeing, обвинив корпорацию в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8, полеты которых в настоящее время приостановлены по всему миру. Такое исковое заявление, поданное клиентом американской авиакомпании, стало первым для Boeing, во вторник сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиакапитал-сервис", отмечает издание, в исковом заявлении подчеркнула, что "две катастрофы, унесшие жизни людей (в Индонезии и Эфиопии - прим. ), были вызваны халатностью со стороны Boeing не только в результате разработки самолета [737 MAX 8], при которой были допущены ошибки, но также и утаиванием критически важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации".

Дочернее предприятие "Ростеха" до приостановки полетов 737 MAX 8 в марте этого года заказало 35 самолетов этой серии, но теперь настаивает на отмене данной сделки, указывает "Файненшл таймс". Российская компания требует вернуть ей сумму в размере $115 млн, в которую входит внесенная по сделке предоплата $35 млн с процентами, а также компенсация в $75 млн за упущенную прибыль. Кроме того, компания намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, сумма которого не указывается.

Как указал в интервью изданию адвокат российской компании Стивен Маркс, Boeing предложила ранее выплатить компенсацию, однако ее размер оказался недостаточным. По его словам, в настоящее время ряд других клиентов американской корпорации готовит схожие иски.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.