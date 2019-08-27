Президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку в борьбе против пожаров в Амазонии, ситуация с которыми вызвала критику со стороны ряда международных политиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп похвалил президента Болсонару за его работу по борьбе с природными пожарами, отметив, что власти Бразилии пользуются полной поддержкой США.

"Благодарю вас, президент Трамп! Мы боремся с лесными пожарами с огромным успехом", - написал Болсонару в Twitter.

Одновременно Болсонару продолжил заочное противостояние с международными критиками правительства Бразилии. "Кампания по распространению фейковых новостей против нашего суверенитета окажется безуспешной", - добавил он.

На прошлой неделе Болсонару обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.

Во вторник Болсонару заявил, что Бразилия может принять выделенную G7 помощь в размере 20 миллионов евро лишь в случае, если Макрон откажется от "оскорблений" в его адрес.

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