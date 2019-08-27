ООН пока не готовит встречу лидеров Франции, США и Ирана на полях Генассамблеи

ООН пока не может подтвердить информацию о подготовке встречи лидеров Франции, США и Ирана на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая начнется 23 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Организация встреч - это именно то, чем мы зарабатываем на жизнь, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения трехстороннего саммита в ООН. - Множество двусторонних встреч проходит в ходе [недели] высокого уровня Генассамблеи, наша задача - это предоставление площадки".

В то же время Дюжаррик заявил, что пока генсек ООН Антониу Гутерриш "не получал никаких запросов на подготовку этой встречи". "Но если от нас что-то потребуется, мы будем счастливы оказать необходимую помощь", - добавил представитель генсека.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита G7 в Биаррице заявил о планах по проведению трехсторонней встречи вместе с лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани в течение ближайших недель. После этого Трамп заявил, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий и считает такое предложение реалистичным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.