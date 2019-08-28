SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

28 августа 2019 03:11 (UTC+04:00)

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Испытание прошло в Бока-Чика в штате Техас, компания SpaceX вела прямую трансляцию. На транслируемых кадрах видно, как аппаратплавно вертикально поднимается в воздух, зависает на некоторое время и затем плавно опускается на Землю близ места старта. Весь полет продолжался около минуты, на какую высоту поднялся "прыгун", пока не сообщается.

Первоначально компания планировала осуществить второй вертикальный испытательный полет на высоту 200 метров, но федеральное управление гражданской авиацией (FAA) выдала разрешение на "прыжок" не выше 150 метров.

Ранее в июле в ходе прошедшего теста Starhopper, название которого можно перевести как "Звездный прыгун" или "Прыгун к звездам",поднялся на высоту около 20 метров.

Как сообщили организаторы теста ранее во вторник, испытание станет заключительным на этом этапе разработки будущего корабля. Ранее впонедельник тест был отменен на последней секунде перед стартом из-за того, что в момент "запуска" не сработала система зажигания.

Многоразовый корабль Starship задуман для совершения полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), создаваемой SpaceX.

Прототип Starship, внешне больше похож на бочку на четырех подпорках или водокачку, как называет его владелец SpaceX Илон Маск, чем на космический корабль. Starhopper имеет меньшую длину (около 18,2 метра), но такой же диаметр, как и будущий корабль Starship.

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