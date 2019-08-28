Бразилия согласилась принять помощь Великобритании для Амазонии

28 августа 2019 06:17 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Бразилии Эренсту Араужу согласился от имени правительства страны принять помощь Великобритании для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Globo.

По информации издания, Араужу провел во вторник телефонные переговоры с главой МИД королевства Домиником Раабом, в ходе которых получил официальное предложение Лондона о помощи в размере £10 млн ($12,1 млн), анонсированное ранее британскими властями.

Пресс-секретарь правительства Бразилии Отавиу Регу Баррус заявил во вторник о готовности его страны принять от иностранных государств и международных организаций финансовую помощь в борьбе с пожарами и вырубкой лесов Амазонии на том условии, что южноамериканская республика самостоятельно будет распоряжаться выделенными средствами.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Согласно совместному докладу Министерства охраны окружающей среды и Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии, в 2018 году уровень вырубки амазонских лесов упал на 72% по сравнению с показателями 2004 года, когда началась реализация федерального плана по борьбе с этой незаконной деятельностью. Однако, этот показатель все же превысил на 13,7% уровень 2017 года, а Амазония, где обитают 30 млн разных видов животных, встречаются 80 тыс. видов растений, 2,5 тыс. видов деревьев, 3 тыс. видов рыб, лишилась 7,9 тыс. квадратных километров растительности.

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