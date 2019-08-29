Власти Аргентины начнут переговоры о перепрофилировании долга перед МВФ

Правительство Аргентины приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга. Об этом сообщил в среду министр финансов Эрнан Лакунса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предложили МВФ начать диалог, который, безусловно, завершится уже после выборов, о перепрофилировании долга перед этим финансовым институтом. Эта была инициатива оппозиционных сил, и мы посчитали ее разумной", - сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, "выплата долга не будет прерываться". "Речь идет о продлении сроков выплат", - добавил он.

Лакунса также сообщил, что правительство продлит сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц. По словам министра, власти хотят создать условия, при которых следующее правительство вне зависимости от того, кто победит на выборах, могло "начать свою экономическую программу без необходимости немедленно выплачивать долги".

Кроме того, министр подчеркнул, что основной задачей правительства на данный момент остается стабилизация курса национальной валюты и цен.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд.

Международный валютный фонд сообщил, что проанализирует предложение Аргентины и оценит его последствия.

"Что касается операций с задолженностью, о которых объявили сегодня власти Аргентины, сотрудники фонда анализируют их и оценивают их влияние. Фонд понимает, что власти приняли эти важные решения, чтобы удовлетворить потребность в ликвидных средствах и сохранить резервы", - говорится в заявлении финансового института.

По словам МВФ, эксперты фонда "будут оставаться в тесном контакте с властями" республики.

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