Саркози поддержал инициативу Макрона об изменении отношений с Россией

29 августа 2019 20:25 (UTC+04:00)

Бывший президент Франции Николя Саркози поддержал инициативу президента Эмманюэля Макрона об изменении отношений с Россией, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом он заявил в четверг, выступая перед французскими деловыми кругами на заседании летнего университета организации предпринимателей MEDEF.

"Европа должна говорить со всеми без слабости, но и без предвзятости, - отметил Саркози, добавив, что выступает "за снятие санкций в отношении России". Он напомнил, что Макрон во вторник призвал "пересмотреть отношения с Россией".

"Часть нашей элиты занимает неразумную позицию в отношении России, страны Запада окажутся в абсолютном меньшинстве, если мы подтолкнем Россию в объятия Китая", - считает политик. Саркози подчеркнул, что он полностью поддержал решение Макрона пригласить президента России Владимира Путина во Францию перед саммитом Группы семи. "Я одобрил это приглашение", - отметил он.

Саркози подверг критике подход США к торговым переговорам с Китаем и давление Вашингтона на Тегеран. "Я не думаю, что чего-то можно добиться от Китая с позиции силы, то же самое верно и в отношении Ирана", - заявил бывший президент. Он предостерег от попыток "унижать Иран".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 20:45
Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО
США 20:30
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Китай 20:14
Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Другие страны 20:10
Компании Московской области намерены наладить деловые отношения в Азербайджане
Бизнес 18:32
Экспорт Турции в страны-члены ОИС превысил $25 млрд
Турция 18:18
Лента новостей
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 20:45
Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО
США 20:30
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Китай 20:14
Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Другие страны 20:10
Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» играет против «Линфилд» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Общество 20:00
В Шамкире, Товузе и Агстафе газифицированы новые населенные пункты
Общество 19:50
Узбекистан подписал соглашения на $1,1 млрд на инвестфоруме в Джизаке
Бизнес 19:22
Рост объема денежных переводов из Казахстана за рубеж составил почти 20%
Финансы 19:01
Инвестиционная компания BTB Kapital завершила дебютный год с убытком
Финансы 18:49