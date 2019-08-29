Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit

Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Королева одобрила просьбу Джонсона о приостановке работы парламента. Лидеры всех оппозиционных партий выступили с критикой решения Джонсона и обратились к королеве с просьбой об аудиенции для того, чтобы высказать свое несогласия с политикой премьера.

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