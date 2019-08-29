Верховная рада утвердила новый состав кабмина

29 августа 2019 22:06 (UTC+04:00)

Верховная рада Украины в четверг утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком.

Такое решение поддержали 281 депутат при необходимом минимуме в 226, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. На должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции назначен дипломат, бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Дмитрий Кулеба, вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал депутат от партии "Слугу народа" Михаил Фёдоров.

Должность министра финансов вновь досталась Оксане Маркаровой, министра образования и науки депутату от партии "Слуга народа" Анне Новосад, министром социальной политики стала работавшая советником в Минфине Юлия Соколовская.

Минздрав возглавила Зоряна Скалецкая, которая до этого занимала должность комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве.

Министром юстиции стал бывший глава правления "Офиса эффективного регулирования" Денис Малюська, он является специалистом по регулированию предпринимательской деятельности и консультантом Группы Всемирного банка с 2010 года. Он был избран депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 21.

Владислав Криклий возглавил министерство транспорта, с ноября 2015 года он был начальником главного сервисного центра МВД. Министерство молодежи, культуры и спорта возглавил бывший гендиректор украинского телеканала СТБ Владимир Бородянский. Министром кабинета министров стал украинский бизнесмен, бывший IT – директор Приватбанка Дмитрий Дубилет.

Министерство по вопросам ветеранов и "временно оккупированных территорий" возглавила замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда. Также свой пост сохранил глава МВД Арсен Аваков.

На пост министра энергетики и защиты окружающей среды назначен депутат от партии "Слуга народа" Алексей Оржель. Министерство развития громад и территорий возглавила депутат прошлого созыва Рады от партии "Самопомощь" Алена Бабак, которая является экспертом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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