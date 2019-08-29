Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска

29 августа 2019 22:16 (UTC+04:00)

Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 отказал сразу после выведения на орбиту в середине августа, на нем не раскрылись солнечные батареи, и он не маневрирует, сообщил в четверг американский специализированный сайт spacenews.com, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спутник был запущен 19 августа с космодрома Сичан ракетой-носителем "Чанчжэн-3В". Он стал первым аппаратом, изготовленным на базе модернизированной платформы DFH-4E.

На сайте отмечается, что после отделения от ракеты спутник должен был совершить манёвры для перехода на рабочую геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), однако этого не произошло. По данным сайта, на космическом аппарате не раскрылись солнечные батареи.

Сообщается, что спутник, принадлежащий компании China Satcom, был застрахован на 250 миллионов долларов на случай потери. При этом риски были перестрахованы на международном рынке.

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