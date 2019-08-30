Новый кабмин Украины проведет первое заседание в ночь на пятницу

30 августа 2019 00:54 (UTC+04:00)

Новый кабинет министров Украины в ночь на пятницу проведёт первое заседание, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что мы можем отпустить премьер-министра и новосозданное правительство, которые сегодня проводят первое заседание и идут работать", - сказал Зеленский на заседании Рады, после чего члены кабмина покинули правительственную ложу.

Верховная рада в четверг сформировала состав нового правительства и назначила главой кабмина Алексея Гончарука.

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