Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7

30 августа 2019 01:42 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил стремление продвигаться в урегулировании украинского кризиса, сообщил Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Макрон – ред.) поздравил его (Зеленского - ред.) с поддержкой, оказанной Верховной радой в тот же день новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон и саммита G7.

"В перспективе проведения встречи глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре он (Макрон) напомнил об общем стремлении к скорейшему прогрессу по политическим мерам и мерам безопасности, необходимым для урегулирования конфликта на востоке Украины. Для этой цели два президента и их команды будут находиться в тесном контакте в ближайшие недели", - сообщили в Елисейском дворце.

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