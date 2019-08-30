Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста

Минобороны России рассекретило подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В канун 75-летней годовщины освобождения столицы Румынии Бухареста в годы Великой Отечественной войны на сайте Минобороны России публикуется подборка исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива российского военного ведомства, посвященная освобождению войсками Красной армии территории Румынии и наиболее значительным событиям Бухарестско-Арадской операции", - говорится в сообщении.

В новом разделе можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Минобороны подчеркивает, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы Красная армия смогла продолжить преследование нацистов на юго-западном направлении. Верховное главнокомандование СССР решило ввести войска в Румынию, чтобы развить успех предыдущей кампании. Армия Румынии к этому времени уже перешла на сторону советских войск и оказывала им поддержку.

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