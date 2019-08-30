Минобороны рассказало о героизме советских солдат, освобождавших Бухарест

30 августа 2019 04:59 (UTC+04:00)

Минобороны России рассекретило архивные документы, свидетельствующие о героизме советских солдат во время освобождения Бухареста в 1944 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста ведомство открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

"О героизме и самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов, опубликованных на страницах раздела. Так, гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны упоминает санинструктора 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младшего сержанта Емельяна Белинского, который в бою 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, погибнув сам.

Оба были посмертно награждены орденами Отечественной войны второй степени.

В документах также говорится о водителе второго отдельного гвардейского воздушно-десантного истребительного дивизиона гвардии ефрейторе Георгии Большагине. Он, чтобы подразделение, израсходовавшее все топливо, могло продвигаться дальше, ценой своей жизни спас эшелон с горючим, боеприпасами и самолетами. Отступавшие фашисты его подожгли. Большагин был посмертно награжден орденом Красное знамя.

Минобороны указывает, что рассекреченные документы говорят о слаженности и героизме советских войск и больших потерях германской армии. Так, в период операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий.
"В итоге наступательной операции, произведенных в тесном взаимодействии войск 2-го и 3-го Украинских фронтов и завершившихся разгромом группировки немецко-фашистских войск на Юге, потери немецко-фашистсих войск составили: 150 тысяч убитыми, 106 тысяч пленными, более 830 танков и самоходных орудий, более 330 самолетов и более 3,5 тысячи орудий разных калибров", - говорится в сообщении.

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