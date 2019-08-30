Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

30 августа 2019 03:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал он журналистам.
По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
В мире 02:02
Трамп предупредил, что ураган "Дориан" может стать одним из сильнейших в истории США
США 29 августа 16:25
Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 €20 млн на тушение пожаров в Амазонии
США 29 августа 08:08
Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии
Турция 29 августа 03:01
Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости
США 28 августа 20:06
Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее
США 28 августа 04:02
Лента новостей
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе
В мире 04:19
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
В мире 03:33
Депутаты Верховной рады Украины учредили 23 парламентских комитета
В мире 03:08
Гончарук пообещал в течение месяца представить программу действий кабмина
В мире 02:55
Рада приняла в І чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности
В мире 02:30
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
В мире 02:02
Президент Йемена заявил о решимости вернуть Аден под контроль правительства
В мире 01:55
Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста
В мире 01:52
Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7
В мире 01:42