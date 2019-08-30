Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал он журналистам.

По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он.

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