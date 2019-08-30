Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять меры для продвижения в решении конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера по итогам телефонных переговоров руководителей двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Елисейском дворце, "в преддверии саммита в "нормандском формате", который ожидается в сентябре", Макрон призвал Зеленского "к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины". "В течение следующих нескольких недель президенты и их советники будут находится в тесном контакте с этой целью", - подчеркнули в администрации.

Французский президент проинформировал своего украинского коллегу о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне. Также он рассказал об итогах саммита Группы семи в Биаррице.

Кроме того, Макрон поздравил Зеленского с формированием нового правительства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.