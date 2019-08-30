Мусульмане отмечают наступление 1441 года по исламскому календарю

Новый 1441 год по мусульманскому летоисчислению наступает с заходом солнца 30 августа. В это время закончится 12-й месяц исламского лунного календаря зуль-хидж и последний день 1440 года от хиджры - переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 году нашей эры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В исламе наступление нового года не является религиозным праздником. Новый год начинает месяц мухаррам - один из четырех месяцев, упомянутых в Коране наряду с месяцами раджаб, зуль-каада и зуль-хиджа, когда накладывается особенно строгий запрет на любые конфликты, войны и кровную месть.

Особо почитаем 10-й день месяца мухаррам - день Ашура (в 2019 году - 10 сентября). Этот день мусульмане-сунниты проводят в посте, а по шиитской традиции он завершает десять дней траура по убитому в бою внуку пророка Мухаммеда Хусейна ибн Али.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.