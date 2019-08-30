В США из-за приближения урагана перебрасывают самолеты из Флориды в другие штаты

Американские военные перебрасывают десятки самолетов ВМС США из Флориды в другие штаты из-за приближения сформировавшегося в Атлантическом океане урагана "Дориан". Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет примерно о 40 самолетах, в том числе патрульных и разведывательных. Они будут базироваться в штатах Техас, Огайо и Мичиган.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" достигнет побережья Флориды к концу текущей недели или началу следующей. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

"Дориан" находится примерно в 355 км к северо-западу от города Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Ураган движется в направлении Флориды со скоростью 5,8 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 38 м/с.

Губернатор Флориды в среду ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет властям штата запрашивать у Вашингтона дополнительные средства и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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