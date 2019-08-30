В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи

Новое извержение вулкана Стромболи, находящегося на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии, произошло поздно вечером в четверг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По сообщениям местных жителей, примерно в 22.45 они услышали мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб вулканического пепла и песка. После этого с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два менее сильных взрыва, которые также сопровождались выбросом вулканического материала.

Кроме того, на западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление под названием "Огненный поток", по которому лава достигает моря. По свидетельствам очевидцев, лавовый поток виден сейчас с расстояния в несколько километров.

Скриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама.

Как сообщила служба Гражданской обороны Италии, специалисты которой немедленно связались с властями острова Стромболи, информации о жертвах и разрушениях не поступало. По данным сотрудников службы ГО, ситуация на острове находится под контролем.

Вулкан Стромболи возобновил активность в среду, когда в 12.17 ученые Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали "взрыв высокой интенсивности", который вызвал некоторые сейсмические явления. Он также сопровождался сильным выбросом пепла.

Оживший вулкан вызвал тогда панику среди туристов, отдыхающих на острове. В тот же день многие приезжие спешно покинули Стромболи, однако сейчас там продолжают находиться около 3 тысяч туристов. По окончании летнего сезона отпусков население острова не превышает 400 человек.

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