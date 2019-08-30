Эксперты отмечают быстрое ухудшение состояния Большого Барьерного рифа

30 августа 2019 17:15 (UTC+04:00)

Перспективы Большого Барьерного рифа (ББР) выглядят очень тревожными и улучшений в его судьбе не предвидится, если не будут приняты глобальные меры для решения проблемы изменения климата. Об этом предупреждает новый доклад австралийского агентства по управлению рифом, опубликованный в пятницу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В новом документе эксперты указывают, что состояние экосистемы рифа быстро ухудшается, и изменение климата является наиболее значимой причиной этого. Во время исследований, ученым удалось установить, что "размер рифов значительно уменьшился в последние годы в результате выцветания кораллов, что вызвало масштабную деградацию среды обитания существ, населяющих рифы". По словам генерального директора национального морского парка "Большой Барьерный риф" Джоша Томаса, сейчас настал критический момент в истории самой большой морской экосистемы на планете и то, что будет сделано или не сделано сейчас, окажет прямое влияние на будущее рифа.

"Любой, кто следит за состоянием Большого Барьерного рифа, знает, что в последнее десятилетие его экосистема подвергается весьма серьезным испытаниям, в основном, из-за последствий глобального изменения климата. Нам нужно принять срочные меры на местном, национальном и глобальном уровне", - отметил Томас.

По словам экспертов, современные научные данные очевидны: если немедленно не обратить вспять последствия изменения климата и не улучшить качество воды в регионе, будущее рифа будет довольно мрачным. "Даже с учетом недавних инициатив, направленных на повышение устойчивости рифа к внешним угрозам, его общие перспективы очень плохи", - пояснил главный научный сотрудник парка Большого Барьерного рифа доктор Дэвид Вахенфельд.

Сокращенная версия отчета, принятого национальным Министерством по охране окружающей среды, в декабре будет представлена ООН, а сейчас документ стал основой для нескольких срочных решений австралийских властей. Федеральное правительство и власти штата Квинсленд, на территории которого находится большая часть рифа, обязались выделить более $2 млрд в следующие десять лет для срочной разработки и реализации всеобъемлющего плана по защите рифа.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане и состоит из 3 тыс. отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. В 1981 году риф был включен в Список объектов всемирного наследия. По данным исследования, опубликованного в октябре 2012 года Австралийской академией наук, из-за глобального потепления Большой Барьерный риф с 1985 года потерял более половины коралловых полипов, образующих его структуру.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Казахстан 14:00
Зариф заявил, что Ближний Восток будет безопасным, если США прекратят экономическую войну
Иран 28 августа 11:31
Узбекистан присоединился к еще двум конвенциям МОТ
Бизнес 28 августа 11:26
ООН призвала Израиль и Ливан избежать эскалации конфликта
Израиль 27 августа 19:53
Гутерриш призвал сократить вредные выбросы сверх предусмотренного Парижским соглашением
Другие страны 26 августа 17:55
Туркменистан представит в ГА ООН проект резолюции по вопросу стабильного транзита энергоносителей
Туркменистан 26 августа 11:58
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана
Политика 18:01
Россия и Индия могут заняться совместной разработкой шельфа Арктики
Россия 17:56
На заводе по переработке семян в Агджабеди ведутся заключительные работы
Экономика 17:52
CNN: Flame Towers является одним из самых удивительных дополнений к современному силуэту Баку
Общество 17:42
Гянджинский алюминиевый завод обнародовал объемы производства первичной продукции
Бизнес 17:36
Узбекистан увеличил торговлю с Кыргызстаном почти в три раза
Бизнес 17:28
В Азербайджане ожидается нестабильная погода первые три недели сентября
Общество 17:26
В Азербайджане предлагается проводить выставки вина
Экономика 17:22
Определились победители среди "пре-юниоров" 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике
Общество 17:14