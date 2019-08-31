Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси

31 августа 2019 01:51 (UTC+04:00)

Twitter-аккаунт основателя социальной сети Джека Дорси взломали, сообщили в компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, и выясняем, что произошло", - говорится в сообщении команды по коммуникациям.

Публикации злоумышленников в аккаунте Дорси с более чем 4 миллионами подписчиков были удалены. Тем не менее, как сообщают СМИ, там были опубликованы несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Как пишет New York Times, в аккаунте Дорси появлялись заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.

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