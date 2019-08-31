В Бразилии сообщили, что будут вместе с США развивать Амазонию

Бразилия и США намерены совместно развивать Амазонию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, по итогам визита в Белый дом сообщил в пятницу сын бразильского лидера Жаира Болсонару, депутат Эдуарду Болсонару.

"[Президент США Дональд] Трамп принял наше предложение о совместной работе в целях устойчивого развития Амазонии", - написал политик на своей странице в Twitter. По словам младшего Болсонару, в ходе состоявшейся в пятницу встречи бразильской делегации с президентом США в его официальной резиденции глава американской администрации признался в том, что с особым вниманием относится к Латинской Америке и не ставит под сомнение суверенитет Бразилии над ее частью амазонского региона.

По окончании аудиенции у Трампа депутат сообщил бразильской прессе, что из 30-минутной беседы с американским лидером около трети времени было посвящено вопросам, связанным с Амазонией. "Договоры о свободной торговле и проведении совместных военных учений также обсуждались", - написал он позднее в соцсети.

Глава бразильской делегации, министр иностранных дел страны Эрнесту Араужу [именно он, судя по кадрам видиозаписей в Twitter, первым вошел в стены Белого дома в сопровождении сотрудницы американской администрации], ограничился общими комментариями после встречи, на которой помимо него и Эдуарду Болсонару также присутствовал помощник президента Бразилии по международным вопросам Фелипе Мартинс. Трампа сопровождали его зять Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника главы государства, а также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне Палаты депутатов Национального конгресса [двухпалатного парламента] Бразилии, куда был избран по итогам осенних выборов 2018 года. Трамп во время апрельского визита Болсонару в Вашингтон публично хвалил сына бразильского лидера, а впоследствии приветствовал намерение своего коллеги назначить его послом в Вашингтоне. Тогда Болсонару-младший сопровождал отца на встрече с Трампом в Овальном кабинете, на которую не были приглашены главы внешнеполитических ведомств.

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