В работе Twitter произошел сбой

Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, перебои начались с 18.06 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Японии, США, Великобритании, Испании, Франции и других стран. С проблемами столкнулись и жители России - наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (45%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (30%) и Android (24%).

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