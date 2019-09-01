Названы ранние признаки диабета

Специалисты из "The Global Diabetes Community" рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний. Об этом пишет британская газета Daily Express, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, по заявлению медиков, одним из таких симптомов является постоянная усталость, которую часто принято связывать со стрессами, тяжелой работой и нарушениями ночного сна.

По их словам, это состояние возникает также из-за того, что в организме человека возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Они добавили, что инсулина может быть недостаточно, либо, наоборот, его концентрация может быть слишком высокой, однако человеческие клетки оказываются не чувствительны к нему.

"Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость", - приводит газета слова специалистов.

Помимо этого, медики отмечают, что помимо хронической усталости к таким признаками диабета относятся сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны, слишком частое мочевыделение, особенно ночью, зуд вокруг половых органов, размытое зрение.

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15 процентов - от тяжелых форм ожирения. Около 47 процентов болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

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