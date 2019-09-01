Кэмерон рассказал о планах сделать шестую часть франшизы "Терминатор" трилогией

1 сентября 2019 11:09 (UTC+04:00)

Режиссер Джеймс Кэмерон планирует превратить в трилогию шестую часть франшизы "Терминатор". Однако судьба этого проекта будет зависеть от кассового успеха "Терминатора: Темных судеб" (Terminator: Dark Fate, 2019), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы потратили несколько недель на проработку сюжета с тем, чтобы лучше представлять себе, какого рода историю мы хотим рассказать дабы не разочаровать Линду", - рассказал в четверг интернет-порталу Deadline Кэмерон, имея в виду исполнительницу роли Сары Коннор Линду Хэмилтон. "Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов. Такой вариант позволит нам представить зрителям отличную историю", - пояснил он.

"Если нам повезет достаточно, чтобы заработать на "Темных судьбах", мы точно представляем себе, как снимать последующие два фильма", - добавил режиссер.

Киностудия Paramount Pictures представила ранее трейлер картины "Терминатор: Темные судьбы". "Вы, возможно, изменили будущее, но не смогли изменить вашу судьбу", - предупреждает в отрывке человекообразный робот Грейс в исполнении актрисы Маккензи Дэвис.

Продюсером и сценаристом новой части выступает Кэмерон, снявший "Терминатор" ("Terminator"; 1984) и "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgment Day, 1991). Режиссура доверена Тиму Миллеру, снявшему кинокомикс "Дэдпул" (Deadpool, 2016). Поклонники франшизы увидят снова Арнольда Шварценеггера, сыгравшего киборга Т-800. На экраны фильм выйдет, по предварительным данным, в октябре 2019 года.

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