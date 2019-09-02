Семь человек смыты водным потоком на юге Кении

2 сентября 2019 00:22 (UTC+04:00)

Шесть туристов и гид группы были смыты неожиданным подъемом воды в одном из национальных парков на юге Кении. Об этом сообщает в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тело одного погибшего уже найдено, шесть других считаются пропавшими без вести. В связи с наступившей темнотой поиски прерваны до утра понедельника.

Все семь человек - кенийские граждане. Туристы принадлежат индийской общине этой страны на востоке Африки.

Инцидент произошел в парке "Ворота Ада", который получил свое название от расположенного на его территории узкого ущелья. В доисторические времена это ущелье служило руслом реки, которая впадала в озеро.

Парк служил местом съемок приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего
В мире 18 апреля 16:32
В Кении американские туристы погибли при крушении вертолета
Другие страны 4 марта 20:53
Число погибших в результате теракта в Найроби увеличилось до 21
Другие страны 17 января 01:23
В Кении ликвидировали напавших на отель
Другие страны 16 января 11:07
В Кении из отеля, где произошел теракт, эвакуировали более 170 человек
Другие страны 16 января 10:44
Спасатели вывели около 50 человек из атакованного гостиничного комплекса в Найроби
Другие страны 16 января 05:51
Лента новостей
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
США 00:35
США и Турция продолжают обсуждение механизма безопасности у сирийской границы
США 00:03
В ОАЭ иностранца приговорили к 1,5 года тюрьмы за угрозы в интернете
Арабские страны 1 сентября 23:43
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Другие страны 1 сентября 23:31
Следовавший по маршруту Ереван - Москва Boeing 737 совершил экстренную посадку в Тбилиси
Армения 1 сентября 23:06
Нетаньяху: Израиль будет действовать на границе с Ливаном, исходя из дальнейшей обстановки
Израиль 1 сентября 23:02
Турция намерена провести новую операцию в Сирии - Эрдоган
Турция 1 сентября 22:37
Ураган "Дориан" обрушился на побережье Багамских островов
В мире 1 сентября 22:07
Обнародован объём прямых инвестиций Азербайджана в Литву (Эксклюзив)
Бизнес 1 сентября 22:00