Семь человек смыты водным потоком на юге Кении

Шесть туристов и гид группы были смыты неожиданным подъемом воды в одном из национальных парков на юге Кении. Об этом сообщает в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тело одного погибшего уже найдено, шесть других считаются пропавшими без вести. В связи с наступившей темнотой поиски прерваны до утра понедельника.

Все семь человек - кенийские граждане. Туристы принадлежат индийской общине этой страны на востоке Африки.

Инцидент произошел в парке "Ворота Ада", который получил свое название от расположенного на его территории узкого ущелья. В доисторические времена это ущелье служило руслом реки, которая впадала в озеро.

Парк служил местом съемок приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).

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