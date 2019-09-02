ООН призывает Израиль и Ливан к соблюдать договоренности о прекращении огня

2 сентября 2019 04:47 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Израиль и Ливан проявлять сдержанность и соблюдать договоренности 2006 года о прекращении огня, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля были выпущены более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

По словам Дюжаррика, генсек ООН серьезно обеспокоен инцидентами у "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.

"Он призывает к максимальной сдержанности. Призывает стороны прекратить все действия, нарушающие резолюцию 1701 и препятствующие прекращению военных действий", - заявил официальный представитель.

Принятая в 2006 году резолюция СБ ООН 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии".

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