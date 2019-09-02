Представитель Пхеньяна назвал фальсификацией доклад ООН о кибератаках хакеров КНДР

2 сентября 2019 06:54 (UTC+04:00)

Представитель Национального координационного комитета КНДР по предотвращению отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма назвал фальсификацией недавно опубликованный доклад ООН о кибератаках, предпринятых Пхеньяном. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и другие враждебные силы распространяют злонамеренные слухи о том, что якобы мы [КНДР] при помощи кибер мошенников незаконным путем перевели из зарубежных банков $2 млрд для финансирования программ разработки оружия массового уничтожения, - отмечается в сообщении. - Это не что иное как фальсификация враждебных сил, направленная на подрыв имиджа нашей республики и попытка найти предлог для кампании санкций и давления против КНДР".

В начале августа агентство Reuters со ссылкой на доклад независимых экспертов, подготовленный для Совета Безопасности ООН, сообщило, что КНДР похитила около $2 млрд для финансирования своих военных программ с помощью кибератак на банки и биржи криптовалют. Отмечалось, что таких атак было не менее 35. От них пострадали по меньшей мере 17 стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ООН призывает Израиль и Ливан к соблюдать договоренности о прекращении огня
В мире 04:47
ООН не располагает данными о пострадавших на ливано-израильской границе
В мире 03:14
Генсек ООН прибыл на восток ДР Конго, где зафиксирована активность вируса Эбола
Другие страны 31 августа 12:57
Узбекистан намерен стать развитым государством до 2030 года
Бизнес 31 августа 11:37
В КНДР заявили, что ожидания возобновить диалог с США постепенно исчезают
Другие страны 31 августа 09:35
Туркменистан представил спецпрограмму ООН для бассейна Аральского моря
Туркменистан 31 августа 09:26
Лента новостей
На юго-востоке Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7
В мире 08:13
Raiffeisen Bank обеспечит иностранным инвесторам доступ к рынку ценных бумаг Азербайджана
Финансы 08:00
Министры труда России и Турции обсудили договор о соцобеспечении
Россия 07:52
Губернатор штата Джорджия объявил об эвакуации из-за урагана "Дориан"
США 07:32
СМИ: в Индонезии планируют отказаться от прямых выборов президента
Другие страны 07:15
На территории центрального рынка Кюрдемира начался пожар
Происшествия 07:08
В Турции автомобиль упал в реку: есть погибшие
Турция 06:13
Тори могут лишить места в парламенте за попытку сорвать Brexit без сделки
Европа 05:50
Власти Южной Каролины объявили обязательную эвакуацию на побережье из-за урагана "Дориан"
США 05:26