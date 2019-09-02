Представитель Пхеньяна назвал фальсификацией доклад ООН о кибератаках хакеров КНДР

Представитель Национального координационного комитета КНДР по предотвращению отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма назвал фальсификацией недавно опубликованный доклад ООН о кибератаках, предпринятых Пхеньяном. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и другие враждебные силы распространяют злонамеренные слухи о том, что якобы мы [КНДР] при помощи кибер мошенников незаконным путем перевели из зарубежных банков $2 млрд для финансирования программ разработки оружия массового уничтожения, - отмечается в сообщении. - Это не что иное как фальсификация враждебных сил, направленная на подрыв имиджа нашей республики и попытка найти предлог для кампании санкций и давления против КНДР".

В начале августа агентство Reuters со ссылкой на доклад независимых экспертов, подготовленный для Совета Безопасности ООН, сообщило, что КНДР похитила около $2 млрд для финансирования своих военных программ с помощью кибератак на банки и биржи криптовалют. Отмечалось, что таких атак было не менее 35. От них пострадали по меньшей мере 17 стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.