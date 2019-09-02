Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс

Один из сценаристов выходящего с 1963 года британского телесериала "Доктор Кто" (Doctor Who) Терренс Дикс умер на 85-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на писателя Стивена Коула.

"С сожалением сообщаю, что легенда [сериала] "Доктор Кто" умер, - приводит его слова издание. - Я знаю, что он вдохновил множество писателей и, будучи сценаристом, редактором, продюсером и рассказчиком, развлекал миллионы людей". Причины смерти сценариста не указываются.

Дикс родился в Великобритании в 1935 году. Он писал сценарии к "Доктору Кто" с 1968 по 1974 годы. По данным вещательной корпорации Би-би-си, сценарист участвовал в работе над более чем 150 сериями. Дикс также написал несколько книг по мотивам сериала.

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