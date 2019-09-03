В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС

3 сентября 2019 21:04 (UTC+04:00)

Великобритания потеряет не менее $16 млрд своего экспорта, если выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на $16 млрд, что составляет примерно 7% всего британского экспорта в ЕС", - отмечают эксперты ЮНКТАД. Подчеркивается, что большая часть потерь придется на экспорт автомобилей ($5 млрд), продукцию животноводства ($2 млрд), а также на одежду и текстиль (около $2 млрд).

Вместе с тем, как считают в ЮНКТАД, "эти потери могут быть гораздо большими вследствие нетарифных мер, контроля на границах и, как следствие, нарушения существующих между Соединенным Королевством и ЕС производственных сетей".

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