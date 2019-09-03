Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат телефон

3 сентября 2019 21:52 (UTC+04:00)

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics разрабатывает телефон, который складывается в квадрат, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Южнокорейский производитель смартфонов работает над устройством с дисплеем в 6-7 дюймов, который складывается до небольшого квадрата", - говорится в сообщении.

Samsung сотрудничает с американским дизайнером Томом Брауном (Thom Browne) в разработке своего нового складного телефона. Компания намерена создать тонкий телефон, который будет ориентирован на более широкий круг потребителей, который в выборе телефона отдает большее предпочтение моде и статусу, нежели техническим характеристикам.

Агентство отмечает, что, по словам источника, складной телефон будет оснащен селфи-камерой с внутренней стороны и двумя камерами с задней стороны открытого телефона. На закрытом телефоне камеры будут располагаться спереди.

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