Пользователи Facebook смогут запретить распознавание их лиц на фото в соцсети

4 сентября 2019 05:53 (UTC+04:00)

Администрация Facebook намерена вскоре представить функцию, с помощью которой все пользователи смогут запретить применять технологию распознавания лиц к их фотографиям в соцсети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили представители соцсети, для новых пользователей, согласно стандартным настройкам, данная функция будет первоначально отключена. Ее можно будет в любой момент включить. В Facebook уточнили, что для некоторых учетных записей данная функция стала доступна с конца 2017 года. Со вторника ее начнут предоставлять для всех.

В заявлении уточняется, что для всех пользователей будут доступны иные настройки, касающиеся распознавания их лиц. В их числе возможность автоматического уведомления человека о том, что кто-то выдает фотографию, на которой он запечатлен, за свою.

Компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

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