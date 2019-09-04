Вышел трейлер фильма "Плохие парни 3" (ВИДЕО)

Sony Pictures Entertainment представила трейлер фильма "Плохие парни 3". Ролик опубликован на YouTube-канале студии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Режиссерами картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

В прокат фильм выйдет 17 января 2020 года.

Первая часть "Плохих парней" вышла в прокат в 1995 году. Малобюджетный боевик - на его создание ушло $19 млн - собрал в мировом прокате $141 млн. Продолжение вышло в 2003 году. Бюджет боевика составил $130 млн, сборы - $273 млн. Режиссером картин был Майкл Бэй.

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