Вышел трейлер фильма "Плохие парни 3" (ВИДЕО)

4 сентября 2019 22:11 (UTC+04:00)

Sony Pictures Entertainment представила трейлер фильма "Плохие парни 3". Ролик опубликован на YouTube-канале студии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Режиссерами картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

В прокат фильм выйдет 17 января 2020 года.

Первая часть "Плохих парней" вышла в прокат в 1995 году. Малобюджетный боевик - на его создание ушло $19 млн - собрал в мировом прокате $141 млн. Продолжение вышло в 2003 году. Бюджет боевика составил $130 млн, сборы - $273 млн. Режиссером картин был Майкл Бэй.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Европа 22:31
Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ и 110 талибов
Другие страны 22:15
США считают, что смогут договориться по торговле с новым руководством ЕС
США 22:00
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)
Политика 21:32
США надеются на достижение "лучшего" соглашения с Ираном, заявили в Госдепе
США 21:21
Госдеп назвал цель санкций против Ирана
США 21:08
Лента новостей
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Европа 22:31
Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ и 110 талибов
Другие страны 22:15
США считают, что смогут договориться по торговле с новым руководством ЕС
США 22:00
Лейла Абдуллаева: Оккупированные Арменией земли вернутся обратно под контроль Азербайджана
Политика 21:39
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)
Политика 21:32
США надеются на достижение "лучшего" соглашения с Ираном, заявили в Госдепе
США 21:21
Госдеп назвал цель санкций против Ирана
США 21:08
В Баку растет производство промышленной продукции
Бизнес 21:00
Число онкологических больных в Азербайджане увеличилось более чем в два раза (Эксклюзив)
Общество 20:57