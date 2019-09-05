Глава автоконцерна Nissan вернет часть доходов от акций

Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава пообещал вернуть часть доходов от акций после того, как в СМИ попала информация о получении им завышенного дохода. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила телекомпания NHK.

Автоконцерн выяснил, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения ихкурса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, которое провел автоконцерн, таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве компании. Вопрос будет рассматриваться на совете директоров компании.

Сам же Саикава считает, что проблема лежит в области управления и пообещал вернуть разницу.

"Стало известно, что в управлении и делопроизводстве были проблемы. Я приношу свои извинения за беспокойство и считаю, что разницу (между полученным доходом) и тем, который должен был быть в случае правильного оформления формальностей, необходимо вернуть в компанию. Я так и намерен поступить", - сказал Саикава журналистам в четверг.

С конца прошлого года автоконцерн сотрясает череда скандалов, связанных с арестом и выявленными нечистоплотными финансовыми операциями бывшего президента совета директоров компании Карлоса Гона. Идет следствие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.