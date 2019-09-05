Генсек ШОС: Шанхайская организация сотрудничества против торговых войн

5 сентября 2019 08:17 (UTC+04:00)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает против торговых войн и санкций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг на встрече с журналистами генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Мы против торговых войн, это противоречит мирному характеру нашей организации, деятельность ШОС не направлена против какого-либо государства и международных объединений", - сказал Норов. Между государствами ШОС отсутствуют торговые войны и санкционные барьеры, продолжил он.

"Мы не собираемся навязывать свои правила, мы их выполняем в рамках ВТО и других международных договоренностей, включая принятые в рамках ШОС", - констатировал генеральный секретарь.

"К сожалению, отдельные государства видят в торговых войнах и прочих санкционных мерах панацею в решении назревших политических и экономических проблем", - добавил он. - "Очевидно их желание решать проблемы на двустороннем уровне по собственным правилам, да еще под силовым прессингом".

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