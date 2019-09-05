КНДР попросила ООН сократить число своих сотрудников в стране

КНДР направила ООН письмо, в котором просит сократить число сотрудников организации в этой стране, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы действительно получили письмо от властей КНДР. Мы сейчас в контакте с правительством по вопросу сокращения международного гуманитарного персонала в КНДР", - сказал Дюжаррик.

По его словам, нынешние операции ООН в КНДР уже принесли определенный эффект и сохранение их деятельности на действующем уровне жизненно необходимо.

Ранее спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны в своем докладе сообщил, что около 11 миллионов северокорейцев, или 43,4% населения КНДР, страдают от недоедания. По данным спецдокладчика, продовольственная безопасность в КНДР находится на тревожно низком уровне.

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