Болтон: МАГАТЭ считает, что Иран может скрывать ядерные материалы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало свой Совет управляющих о том, что Иран может скрывать ядерные материалы и связанную с ними деятельность. Соответствующее сообщение в субботу разместил в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ [Корнел Феруцэ] отправляется в Иран, в то время как МАГАТЭ проинформировало свой Совет [управляющих] о том, что Иран может скрывать ядерные материалы и/или деятельность в ядерной сфере", - написал советник главы вашингтонской администрации.

"Мы присоединяемся к другим членами Совета [управляющих] МАГАТЭ в стремлении в кратчайшие сроки получить полный отчет [по данной ситуации]", - заключил Болтон.

В субботу официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль сообщил, что агентство ознакомилось с информацией СМИ о заявлениях Ирана о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Тем временем на 8 сентября в Тегеране намечена встреча Феруцэ с представителями иранских властей. Как подчеркнули в агентстве, этот визит является частью взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном, которое связано с проверкой и мониторингом выполнения ядерного соглашения.

Как информировал ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран ввел в пятницу в эксплуатацию блок из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана и в дальнейшем запустит блок из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. По словам чиновника, третий этап по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки имеет особую значимость, поскольку исследовательская деятельность больше не будет ограничена.

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