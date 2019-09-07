Фильм "Джокер" удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

7 сентября 2019 22:38 (UTC+04:00)

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме "Мартин Иден" по Джеку Лондону.

Маринелли исполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Наряды звезды на открытии Венецианского кинофестиваля (ФОТО)
Стиль 29 августа 14:58
Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо
Культура 9 сентября 2018 02:59
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля
Культура 8 сентября 2018 22:53
Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля (ФОТО)
Стиль 30 августа 2018 14:24
Фильм о Карабахской войне вошел в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля
Культура 25 июля 2014 15:34
Лента новостей
Премьер Греции объявил о приватизации газовой, нефтяной компаний и Афинского аэропорта
Европа 23:06
Полиция задержала 89 человек в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Европа 22:12
Канада направила авиацию на пострадавшие от урагана "Дориан" Багамы
В мире 21:43
Во Франции поймали поляка, перевозившего 933 килограмма гашиша в грузовике
Европа 21:23
В Азербайджан будет доставлена сельхозтехника стоимостью в миллионы евро
Бизнес 21:00
Эрдоган планирует встретиться с Трампом в США
Турция 20:56
Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах
Другие страны 20:17
Болтон: МАГАТЭ считает, что Иран может скрывать ядерные материалы
В мире 20:05
Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
Европа 19:43