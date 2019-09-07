Рой Андерссон удостоился "Серебряного льва" за лучшую режиссуру

7 сентября 2019 23:58 (UTC+04:00)

Лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале назвали Роя Андерссон, который представил в конкурсе фильм "О бесконечности", передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Приз за лучшую режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон. В Венецию он привез картину "О бесконечности". Сам автор не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья. Приз за него получил продюсер.

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