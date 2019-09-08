В Национальной нефтяной корпорации Ливии произошло вооруженное ограбление

8 сентября 2019 05:17 (UTC+04:00)

Двое вооруженных мужчин в масках в пятницу ворвались в головной офис ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) в Триполи и взяли в заложники двух охранников. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление корпорации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они забрали личные вещи заложников и некоторое имущество компании", - говорится в заявлении NOC. Захваченных сотрудников охраны отпустили на следующее утро.

Данных о пострадавших не приводится.

Как отмечает агентство, в сентябре 2018 года боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на головной офис корпорации в Триполи, в результате чего двое человек погибли и еще 25 были ранены.

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