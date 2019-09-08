В британском блюде Fish and Chips используется мясо редких акул

Любители традиционного британского блюда Fish and Chips - кусочки жареной во фритюре рыбы с жареной картошкой, сами того не зная, часто потребляют мясо редкой акулы, популяция которой находится под угрозой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила британская газета Daily Mirror.

Корреспонденты издания побывали в прибрежных городах Борнмут, Брайтон, Пул и взяли на пробу 15 порций столь популярного блюда британского фаст-фуда, постоянно присутствующее в меню пабов и доступное в десятках тысячах забегаловок по всей стране. Проведенный ДНК-анализ рыбы показал, что в десяти случаях вместо обещанного морского окуня или атлантической трески был катран (обыкновенная колючая акула) и еще в пяти - звездчатая кунья акула.

Как пишет газета, популяция катранов настолько уменьшалась в последние годы из-за чрезмерного вылова, что Международный союз охраны природы (МСОП) классифицировал их положение как уязвимое. Согласно принятым в Евросоюзе нормам, такая рыба может продаваться лишь в том случае, если она случайно попалась в сети вместе с другой рыбой, на которую шла ловля.

Что же до звездчатой куньей акулы, то она, согласно классификации МСОП, "находится под наименьшей угрозой", однако, по информации издания, является не часто встречающимся видом рыб.

В этой связи опрошенные газетой эксперты призвали правительство усилить меры по маркировке рыбной продукции, продающейся оптом для того, чтобы четче отслеживать подобные нарушения.

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