В правительстве Боливии рассказали о восстановлении амазонских лесов

Восстановление амазонских лесов зависит от размера причиненного ущерба, возможно, что некоторым участкам помочь почти не удастся, считает замминистра окружающей среды Боливии Синтия Сильва Матурана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются уже больше месяца и вызвали громкую реакцию международного сообщества. На прошлой неделе руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама провели саммит о судьбе региона и подписали так называемый "Летисийский пакт" - итоговый документ, определяющий будущее взаимодействие государств в защите амазонских лесов.

"Все зависит от величины причиненного ущерба. Многие виды растений и деревьев Амазонии любят солнце, поэтому если пострадавший от огня участок относительно изолирован и окружен лесом, то есть образуется поляна в лесу, эта территория может восстановиться достаточно быстро – семена хорошо приживаются на таких участках", - заявила РИА Новости замминистра.

"Если же пострадала очень большая поверхность, восстановить лес почти невозможно, потребуется огромная работа. Можно как-то помочь, но вы не сможете восстановить лес, сажая растения. Вот почему так важно как можно быстрее взять под контроль ситуацию, чтобы пострадавшие участки были окружены лесом", - отметила она.

По ее словам, чтобы противостоять подобным ситуациям в будущем очень важно, чтобы в регионе Амазонки все страны имели одинаковый уровень ответственности в отношении лесов.

"Если есть страна, где амазонские леса занимают гигантскую территорию, если там случаются пожары, и если на них не обращают внимания, если нет твердой политики контроля за этими пожарами, то ситуация очень тяжелая", - полагает замминистра.

"Очень важно, чтобы все страны несли ответственность за нашу Амазонию и справились с этой задачей как можно лучше… Мне кажется, что (нужен) альянс с учетом уважения национальных суверенитетов, альянс по обмену возможностями, обмену технологиями", - подчеркнула она.

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