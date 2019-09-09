Президент Microsoft раскритиковал власти США за ограничительные меры против Huawei

9 сентября 2019 06:46 (UTC+04:00)

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит считает несправедливыми меры, которые власти США предпринимают в отношении китайской компании Huawei. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Смит отметил, что президент США Дональд Трамп и его помощники так и не разъяснили должным образом, почему считают Huawei угрозой для безопасности страны и принимают в отношении нее различные ограничительные меры. По мнению президента Microsoft, Вашингтон не должен препятствовать тому, чтобы Huawei приобретала продукцию американских компаний, в том числе программное обеспечение.

Подобные меры, как констатировал Смит, следует принимать "на основании фактов, логических выводов и законов". По его словам, Microsoft обращалась к американским регулирующим органам за разъяснениями по поводу их позиции относительно Huawei. Как отметил Смит, часто ответ был следующим: "Если бы вы знали то, что знаем мы, вы бы с нами согласились". Говоря о позиции Microsoft, он подчеркнул: "Отлично, расскажите нам, что вы знаете, чтобы мы могли решить самостоятельно".

"Заявить технологической компании, что она может продавать свою продукцию, но не покупать операционные системы или чипы - это то же самое, что сказать владеющей отелями компании, что она может открывать двери, но не ставить кровати в номерах или не подавать еду в ресторане, - полагает Смит. - В любом случае вы создаете угрозу выживанию этой компании".

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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