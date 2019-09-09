"Талибан" прекратит атаки на американцев после подписания мирного соглашения

9 сентября 2019 19:37 (UTC+04:00)

Сторонники движения "Талибан" прекратят нападения на американских военнослужащих, находящихся в Афганистане, только после того, как США подпишут мирное соглашение, к которому стороны пришли на переговорах в Катаре. Об этом, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявил в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мухаммад Сохаил Шахин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ["Талибан"] прекратим нападения на американцев только в том случае, если они [США] не будут атаковать наши позиции и подпишут соглашение о мире", - сказал Шахин. По его словам, талибы "приняли приглашение американского президента Дональда Трампа прибыть в его резиденцию в Кэмп-Дэвиде, однако готовы это сделать только после подписания достигнутых в Катаре договоренностей".

Он также сообщил, что об участии представителей правительства Афганистана в диалоге можно будет говорить только после подписания соглашения с Вашингтоном. "После вывода американских войск, - как считает представитель "Талибан", - в восстановлении Афганистана примут участие все без исключения афганцы".

2 сентября американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. В субботу Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с представителями "Талибана" и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию с талибами после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
США 21:02
Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
США 20:35
ОАЭ и Афганистан закупают в Туркменистане сжиженный газ
Энергетика 09:11
Президент Microsoft раскритиковал власти США за ограничительные меры против Huawei
В мире 06:46
Трамп пожелал эмиру Кувейта выздоровления
США 05:41
У берегов штата Джорджия перевернулось судно
США 03:14
Лента новостей
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
США 21:02
Глава саудовского минэнерго рассказал о своем назначении и спонтанности
Арабские страны 20:48
Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
США 20:35
Продолжаются учения «TurAz Qartalı – 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 20:21
Арзу Нагиев: Такие конференции имеют важное значение с точки зрения предотвращения угроз на глобальном уровне
Точка зрения 20:13
Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
В мире 19:25
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
В мире 19:20
CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента
США 19:05
Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Европа 18:54