В Калифорнии началась презентация новинок от Apple

10 сентября 2019 21:25 (UTC+04:00)

Компания Apple начала во вторник презентацию своих новых разработок. Трансляция мероприятия из театра Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется на официальном сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала Apple Insider, специализирующегося на новостях о продукции этой компании, всего будут представлены три модели смартфонов. Это - флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, а также его "младший брат" iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Третьим гаджетом в линейке может стать бюджетный смартфон с более дешевым LCD-экраном, диагональ которого составит 6,1 дюйма.

Apple Insider не исключает, что поклонники гаджетов от Apple увидят новую модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов, смарт-часы Apple Watch в титановом исполнении, обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro и следующую версию операционной системы Apple - iOS 13. Компания, однако, может решить презентовать эти новинки в октябре.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $970 млрд.

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