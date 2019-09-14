США и Бразилия инвестируют $100 млн в сохранение лесов Амазонии

14 сентября 2019 01:11 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу договорились о создании фонда сохранения амазонских лесов с бюджетом в $100 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел Эрнесту Араужу встретились сегодня в Вашингтоне, чтобы запустить двусторонний диалог стратегического партнерства, - отмечается в пресс-релизе. - Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии".

Главы дипведомств также отметили значительный рост экономического взаимодействия. "Госсекретарь высоко оценил роль Бразилии в решении кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении.

В августе в центре внимания международного сообщества оказались крупномасштабные пожары в бразильской Амазонии. По данным Национального института космических исследований (Inpe), с начала года там было зарегистрировано 48 724 пожара, уничтоживших более 4,3 млн га экваториальных лесов. На борьбу с природным бедствием власти страны выделили 38,5 млн реалов (свыше $9 млн). К тушению были привлечены вооруженные силы республики. Масштабные лесные пожары были также зафиксированы в Боливии и Парагвае.

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