Умер венгерский писатель Дьёрдь Конрад

14 сентября 2019 01:39 (UTC+04:00)

Венгерский писатель Дьёрдь Конрад умер в пятницу в возрасте 86 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что писатель умер после продолжительной болезни.

Наиболее известные романы автора - "Тяжелый день" (A látogató, 1969), переведенный на 13 языков, "Соучастник" (A cinkos, 1982), "Бал в саду" (Kerti mulatság, 1989). Агентство отмечает, что публикации Конрада, который придерживался диссидентских взглядов, были запрещены в Венгрии в течение примерно 10 лет до 1989 года.

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