Глава The Walt Disney Company вышел из состава совета директоров Apple

Глава киностудии The Walt Disney Company Роберт Айгер вышел из состава совета директоров компании Apple. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным журнала, Айгер покинул свой пост в Apple 10 сентября, когда компания раскрыла подробности о сервисе потокового видео Apple TV+, который будет доступен с 1 ноября. Отмечается, что он будет конкурентом видеосервиса потокового вещания Disney+, который The Walt Disney Company намерена запустить 12 ноября.

В своем заявлении Apple поблагодарила Айгера за работу в совете директоров, выразив надежду на продолжение сотрудничества с Disney. Сам Айгер заявил, что всегда будет признателен за время, проведенное в Apple.

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