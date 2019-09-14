Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном

Афганский спецназ зачистил уезд Янги-Кала, расположенный в провинции Тахар на границе с Таджикистаном, от боевиков радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает министерство обороны страны.

Ранее со ссылкой на телеканал Tolo News и местные власти сообщалось, что во вторник талибы захватили афганский уезд Янги-Кала. По словам представителя местного губернатора, в ходе столкновений было убито 28 талибов. Боевики смогли захватить уезд после того, как оттуда ушли афганские силы. Так военные пытались избежать потерь среди мирного населения. При этом талибы не сумели достичь центральных районов уезда.

"В результате операций сил коммандос корпуса специальных операций уезд Янги-Кала провинции Тахар был зачищен от талибов", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter ведомства.

Кроме того, в пятницу сообщалось со ссылкой на телеканал Tolo News и полицию, что афганские военные отбили уезд Анар-Дара, расположенный в провинции Фарах на западе Афганистана, который ранее захватили боевики радикального движения "Талибан". Боевики удерживали его под своим контролем в течение десяти дней.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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