Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии

15 сентября 2019 01:38 (UTC+04:00)

Арабская коалиция начала расследование, чтобы установить причастных к субботней атаке на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, передает телеканал Al Arabiya, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал приводит заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики, в котором отмечается, что в настоящее время проводится расследование, чтобы "определить стороны, ответственные за планирование и осуществление этих террористических атак".

Коалиция продолжает предпринимать необходимые меры для борьбы с такими террористическими угрозами, чтобы защитить национальные активы, международную энергетическую безопасность и обеспечить стабильность мировой экономики, отмечается в заявлении аль-Малики.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.

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